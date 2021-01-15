Şişli'deki olayda kan donduran detaylar! Uyuşturucu, şantaj, tecavüz...

İSTANBUL Şişli'de bir şahsın aynı iş yerinde çalışan 16 yaşındaki bir çocuğa uyuşturucu madde vererek tecavüz ettiği ve bu anları fotoğraf çekerek şantaj yaptığının ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçmiş, iş yerine yapılan operasyonla Pakistan uyruklu şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İğrenç olayın ardından mağdurun ifadesi ortaya çıktı.

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Şişli'de bir çocuğa uyuşturucu madde vererek defalarca tecavüz eden ve bu anları fotoğraflayarak şantaj yapan yabancı uyruklu bir şahıs Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Olay, geçtiğimiz günlerde saat 00.30 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi Huduk Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre emniyete giden Afganistan uyruklu Shakir İ., 16 yaşındaki kardeşine yabancı uyruklu bir şahıs tarafından bir depo içerisinde uyuşturucu madde verildiğini söyledi. Shakir İ., kardeşine uyuşturucu madde satan şüphelinin silahının da olduğunu belirtmesi üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Uyuşturucu maddeyle birlikte yakalandı

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane polisi, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda depoda bulunan Pakistan uyruklu Ghosuddin isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Depoda yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca ile birlikte uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 800 lira ve 27 dolara el geçirildi.

Şantaj zoruyla istismara zorlamış

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu madde almak için kendisine gelen çocuğun boğazına bıçak dayayarak kimliğine el koyduğunu itiraf etti. Şüpheli Ghosuddin'in, kimliğini gasp ettiği çocuğa, uyuşturucu madde verdikten sonra tecavüz ettiğini ve daha sonra da bu anları fotoğraflayarak kendisine şantaj yaptığını ifade ettiği ortaya çıktı. şüphelinin bu olaydan sonra da fotoğrafını çektiği çocuğu, cinsel ilişkiye zorladığını, kabul etmediği taktirde ise fotoğrafları yayacağını söyleyerek tehdit ettiği öğrenildi.

Başkaları da istismar etmiş

İfadesi alınan 16 yaşındaki mağdur çocuk ise hurdacılık yaptığını şüpheliyi de yaptığı işten dolayı tanıdığını 4-5 aydır kendisine uyuşturucu madde verilerek şantajla istismara maruz kaldığını uyuşturucu maddenin etkisindeyken aynı iş yerinde çalışan farklı kişiler tarafından da istismara maruz kaldığını anlattı. Mağdur çocuk istismar devam edince durumu ağabeyine anlattığını kendisine istismarda bulunan kişilerden şikayetçi olduğunu belirtti.

"Para istedi vermeyince iftira attı"

Emniyette ifadesi alındıktan sonra "Uyuşturucu madde ticareti", "çocuğa cinsel istismar", "gasp" ve "şantaj" suçlardından hakkında işlem yapılan Pakistan uyruklu şüpheli Ghosuddin nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte ifade veren şüpheli 5 çocuk babası olduğunu, uyuşturucu madde kullanmadığı, mağdur çocuğun kendisinden 200 lira para istediğini vermeyince de iftira attığını söyledi.

Tutuklandı

Mahkeme şüphelinin ifadesinin ardından mağdur çocuğun şüpheliye iftira atacak herhangi bir sebep bulunmadığını, şüphelinin mağdur çocuğa uyuşturucu içirerek halsiz kaldığı bir anda istismara maruz bıraktığını beyan ederek 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilriken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.