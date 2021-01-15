Antalya'da baby avokadoların fiyatı cep yakıyor: Diğerlerinden farkı yok

Son zamanlarda 'baby' ve 'çekirdeksiz' isimleriyle satılan avokadoların fiyatı cep yakıyor. Antalya'da bu tür avokadonun kilosu 25 TL'ye satılıyor.

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Türkiye'deki avokado üretiminin yüzde 70'ine sahip Antalya'da, 2020 yılındaki üretim alanı 10 bin 867 dekara yükseldi. Hasat dönemi eylül ayında başlayıp, mayıs ayına kadar devam eden avokado meyvesinin tane fiyatı, birçok pazar veya markette 10 lirayı aşıyor. Son yıllarda büyük rağbet gören avokado yetiştiriciliği için bahçe kurmak isteyenler, fidan üretimi yapılan Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü'ne bir yıl önceden kayıt yaptırıp, sıraya giriyor.



Ekonomik kazancı yüksek avokadoda son yıllarda pazarlar ve bazı internet satış ortamlarında 'baby' veya 'çekirdeksiz' avokado ismiyle satış da yapılıyor. Mini avokadoların büyüklere göre kilogram bazındaki fiyatı, biraz daha pahalı. Antalya'da semt pazarlarında bu dönem ağırlıklı avokado satışı yapan Harun Durmaz, baby avokadonun farklı ağaçta yetişen bir tür olmadığını söyledi.







25 TL'den satılıyor

Durmaz, aynı ağaçta döllenme-tozlanma sorunu nedeniyle küçük kalan meyvelerin ayrı toplanarak, baby ve çekirdeksiz avokado olarak satışa sunulduğunu aktardı. Bu ürünün kilosunu 25 TL'den sattığını anlatan Durmaz, normal avokadonun içindeki büyük çekirdek düşünüldüğünde, aslında baby avokadonun pahalı gibi görünse de daha avantajlı olduğunu, lezzet olarak da fark olmadığını dile getirdi.







Farklı bir tür değil

Tarım İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Safinaz Arslan, tropik bir tür olan avokadonun sahil kesimlerde üretildiğini, Antalya'nın avokado üretimindeki en önemli illerden biri olduğunu söyledi. Bu yıl Antalya'daki üretim alanının 10 bin 800 dekar civarında olduğunu belirten Arslan, üretimin ağırlıklı Alanya, Gazipaşa ve Manavgat olmakla birlikte diğer ilçelerde de yaygınlaştığını kaydetti. Piyasada baby veya çekirdeksiz isimle satılan avokadoların farklı bir tür olmadığını belirten Arslan, “Fizyolojik nedenlerden dolayı bu ürünler döllenmesini tamamlamamış meyveler. Aynı ağaç üzerinde diğer meyveler döllenmesini tamamlamış, bunlar döllenememiş. Döllenme sorunundan kaynaklı bu tür ürünler olabiliyor. Farklı bir çeşit değil. Besin değeri veya aroma olarak diğerlerinden farkı yok" dedi.