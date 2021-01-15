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Bingöl'de hemşire astım hastalığı olmasına rağmen koronavirüsü iki kez yendi

Demirören Haber Ajansı

BİNGÖL'de hemşire Nesime Gevri, 2'nci kez yakalandığı koronavirüsü tekrar yendi. Astım hastası da olan Gevre, virüse ikinci yakalanmasında hastalığı daha ağır geçirdiğini söyledi.

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Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları, vaka oranlarının düşmesinde önemli rol oynadı. Adana'dan 2 yıl önce kente gelip, Toplum Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yapmaya başlayan Nesime Gevri, astım hastası olmasına rağmen gönüllü olarak filyasyon ekiplerinde çalışmaya başladı. İlk olarak ağustos ayında koronavirüse yakalanan Gevri, hastalığı ağır da olsa atlatmayı başardı.

Sağlığına kavuşan Gevri, tekrar görevinin başına döndü. Koranavirüse bu kez aralık ayında yakalanan Gevri, ilkine göre çok daha ağır seyreden hastalığı yine yendi. Görevinin başına dönen Gevri, herkesten maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat etmelerini istedi.

"Nefes Alamayacak duruma gelmiştim"                                                              Geçen yıl mart ayından beri salgınla mücadele edildiğini anımsatan Nesime Gevri, şöyle anlattı: Ağustos ayının sonunda ilk Covid-19’u geçirdim. Zatürre başlangıcı teşhisi koyuldu. İlk hastalığı çok ağır geçirdim. Nefes alamayacak duruma gelmiştim. İkincisini de aralık ayı başında geçirdim.

"İkincisi, ilkine göre daha ağır geçti. Çünkü dayanılamayacak derecede eklem ağrıları yaşadım. İnsanlardan tek isteğim maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri. Çünkü biz koronavirüsü bitirelim ki ailemize daha rahat sarılabilelim. Şu an onlardan uzaktayız. Çok zor günler geçiriyoruz. Bu üç kurala dikkat edilirse onlara daha rahat sarılabiliriz" dedi.

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