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Yusuf Erdoğan, Trabzonspor yolunda

Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan, tekrar Trabzonspor yolunda.

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Ara transfer dönemini Berat Ayberk Özdemir transferi ile açan Trabzonspor’da yeni hedef Yusuf Erdoğan. Teknik direktör Abdullah Avcı, birçok pozisyonda forma giyebilen 28 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesini istedi. Avcı'nın bu talebi üzerine bordo-mavili yönetim Kasımpaşa ile görüşmelere başladı. 

Anlaşma sağlanırsa Yusuf Erdoğan, 3.5 yıl aranın ardından Trabzonspor’a dönecek. Yusuf Erdoğan, bu sezon Kasımpaşa formasıyla 15 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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