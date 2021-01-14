KPSS Türkiye birincisi oldu hizmetli olarak atandı

KPSS sınavından 100 puan alarak birinci olan aday sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumuna hizmetli olarak atandı.

Abone ol

KPSS 2020/2 tercih sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar kimlik numaraları ve aday şifreleri ile yerleştirdikleri kadroları öğrendi. Alım yapan tüm kurumlar tercih sonuç listesinde en yüksek ve en düşük kaç puan ile alım yaptıklarını adaylara duyurdu.

KPSS birincisinin atandığı şaşırttı

Kamu Personeli Seçme Sınavından 100 tam puan alan adayın atandığı kadro ise görenleri şaşkına çevirdi. ÖSYM tarafından açıklanan KPSS 2020/2 tercih sonuçlarına göre ortaöğretim düzeyi KPSS atama listesinde, sınavda Türkiye birincisi olan adayın, 100 puan ile sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu tarafından hizmetli kadrosuna atandığı görüldü. Öte yandan 2 kişilik kadroya atanan ikinci hizmetli adayın ise 98 puan aldığı görüldü.