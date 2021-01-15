Mert Hakan kırmızı kart gördü Aytaç Kara ucuz yırttı

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçının 90. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, müsabakanın 90. dakikasında Kasımpaşalı futbolcu Aytaç ile girdiği hava topu mücadelesi sonrası yerde kaldı.

Yandaş, yerde kalmasının ardından Aytaç’a tepki olarak tekme atınca hakem Ümit Öztürk tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Aytaç Kara'nın yerdeyken rakibi Mert Hakan'ın kafasına bilerek tekme atması görmezden gelinirken bu pozisyon tartışmalara neden oldu ve sosyal medyada çok konuşuldu.

"Mert ve Aytaç’ın pozisyonunda VAR’a gitmesi gerekiyordu"

Maçın 90. dakikasında Mert Hakan’ın Kasımpaşalı futbolcu Aytaç’a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart ile cezalandırılması ile ilgili açıklama yapan Erol Bulut, "Mert Hakan profesyonel bir futbolcu. Fenerbahçe’nin futbolcusu. Canı yanmış olabilir. Aytaç kafasına tekme attı, hakem ve VAR görmedi. O da bizimki de kırmızı kart. Hakemin VAR’a çağrılması gerekiyordu. Orada Hakan bir reaksiyon gösterdi. Bunu yarın kendisiyle konuşacağız" şeklinde konuştu.