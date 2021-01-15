Mesut Özil gözünü karartı! Fenerbahçe için büyük fedakarlık

İngiliz medyası, yıldız oyuncunun Arsenal’le bağlarını koparmak için alacaklarının büyük kısmından vazgeçmeye hazır olduğunu yazdı..

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Mesut Özil - Fenerbahçe flörtünde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mesut Özil, kulübü ile alacakları konusunda anlaşmaya çalışırken Arsenal'a yakınlığı ile bilinen The Athletic yazarı David Ornstein son gelişmeleri yazdı.

Yıldız oyuncu, Arsenal ile yollarını ayırmak için görüşmeleri sürdürürken İngiliz Athletic, Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılmak için 7 milyon euro'sunu feda etmeye hazır olduğunu duyurdu. Yılda 18.2 milyon euro kazanan Mesut, Arsenal'de devam etseydi yarım sezon için 9.1 milyon euro daha alacaktı. 32 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye gelebilmek için ciddi bir fedakarlığa imza atmış olacak.

''Somut bir durum yok"

Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde gazetecilere verdiği demeçte, 'Mesut, Fenerbahçe'ye her zamankinden daha yakın' demişti. Arteta ise kendisine bu konunun sorulması üzerine, "Mesut'un ne kadar yakın olduğunu bilmiyorum. Kulüp hala bu konu hakkında görüşmeler yapmaya devam ediyor. Somut bir durum yok" dedi.

Ankaragücü maçını statta izleyecek

Fenerbahçe kulisinde dolaşan bilgiye göre; Mesut Özil, eşyalarını özel aracıyla birlikte yolladı bile. Mesut Özil, pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak Ankaragücü maçını Ali Koç ve Acun Ilıcalı birlikte statta izleyecek.

Milli takıma ret

Öte yandan, Almanya Futbol Federasyonu Mesut Özil’e yeniden milli davet gönderdi. Federasyon Başkanı Fritz Keller’in imzasını taşıyan mektuba, Özil olumsuz yanıt verdi ve milli takım kariyerini sonlandırdığını belirtti. Keller de Mesut’un bu kararına saygı duyduklarını belirtti.