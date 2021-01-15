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Kuzey Kore'den gövde gösterisi 'dünyanın en güçlü silahı' dediler geçit töreninde sergilendi

Kuzey Kore'deki askeri geçit töreninde sergilenen denizaltıdan atılan yeni füzeler, devlet kanalındaki yayında "Dünyanın en güçlü silahı" olarak tanıtıldı.

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Denizaltıdan güdümlü füzelerin bazılarının sergilendiği belirtilen askeri geçit törenini, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da izledi.
Uzmanlar, askeri geçit törenini ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak olan Joe Biden yönetimine bir "göç gösterisi" olarak değerlendirdi.

Tören, ülkede nadiren gerçekleşen bir siyasi toplantıda Kim Jong-un, ABD'yi ülkesinin "en büyük düşmanı" olarak tanımlamasından bir hafta sonra düzenlendi.

Kuzey Kore devlet medyasının yayımladığı görüntülerde, en az dört denizaltıdan güdümlü füze görülüyor. Füzeler, ellerindeki bayrakları sallayan kalabalığın arasından geçerken görüntülenmiş.

"Daha önce görülmeyen bir silah"

Uzmanlar, bunun Kuzey Kore ordusunun geçit törenlerinde daha önce görülmeyen bir silah olduğunu söylüyor. Kuzey Kore uzmanı Ankit Panda, yeni balistik füzelere verilen ismi kullanarak Twitter'da "Yeni yıl, yeni Pukguksong" paylaşımı yaptı.

Deri ceket ve kürklü şapkayla Kim Il Sung Meydanı'ndaki töreni izleyen Kim Jong-un'un gülerek el salladığı bir fotoğraf da devlet medyasında yayımlandı.

Ülkenin resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), "Dünyanın en güçlü silahı, denizaltıdan atılan balistik füzeler birbiri ardına meydana giriş yaparak devrimci silahlı güçlerimizin büyüklüğünü en gülü şekilde sergiledi" ifadelerini kullandı.

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