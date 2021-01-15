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Fenerbahçe'den Attila Szalai için teklif

Fenerbahçe'nin stoper transferindeki ilk hedefi Attila Szalai. Sarı Lacivertliler Macar futbolcu için kulübü Apollon Limasol'e teklif yaptı.

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Mesut Özil ile yılın bombasını patlatmak isteyen Fenerbahçe, Apollon Limassol forması giyen Attila Szalai'yı renklerine katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki stoper için Güney Kıbrıs temsilcisine 1.5 milyon Euro bonservis teklif etti.

Apollon Limassol Başkanı Nikos Kirzis ise süreçle ilgili NTV'ye açıklama yaparak, "Şu an söyleyecek bir şey yok. Fenerbahçe ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu bir süreç" dedi. 

Szalai da Türkiye’de oynamaya sıcak bakıyor. Apollon Limassol’un teklifi kabul etmesi halinde transfer önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak.

Erol Bulut’un transferini özellikle istediği Attila Szalai, 1.92 boyunda ve iki ayağını da kullanabiliyor.

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