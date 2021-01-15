Sergen Yalçın, Adem Ljajic'in kalemini kırdı

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Adem Ljajic'ten ümidini kestiği ve yolların ayrılmasına karşı olmadığı belirtildi. Sırp yıldızın gönderilmesi halinde kontenjana iki yeni yabancı yazılacak.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası’nda dahi görev vermediği Adem Ljajic’ten ümidini keserken Sırp oyuncuyla ilgili yaşanan soruna çözüm bulmaya çalışıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi’ye geçtiğimiz günlerde transfer raporunu teslim eden Yalçın’ın bir golcü ve stoper istediği öğrenildi. Mali koşulların oluşması halinde savunma ve hücum hattını birer deneyimli isimle takviye etmenin planlarını yapan siyah-beyazlı hocanın, Ljajic’le yolların ayrılmasına da karşı olmadığı belirlendi.

Kupa maçında bile şans bulamadı

Ziraat Türkiye Kupası’nda önceki akşam Çaykur Rizespor’la oynanan maçın kadrosuna dahil edilen yetenekli futbolcu 90 dakika kulübede beklerken, süre alamamıştı. Yaklaşık 2 ay sonra kadroya giren Ljajic’in kupa maçında bile şans bulamaması ayrılık ihtimalinin biraz daha güçlendiği şeklinde yorumlandı.

Ümidini kesti

Teknik patron Sergen Yalçın’ın uzun süredir kazanmaya çalıştığı yıldız futbolcudan ümidini büyük ölçüde kestiği ileri sürüldü. Yalçın’ın yardımcıları ve yöneticilerle yaptığı görüşmelerde ayrılmak istemesi halinde Adem Ljajic’in gidişine onay vereceğini dile getirdiği kaydedildi.

Giderse 2 yabancı gelecek

Ljajic’in kiralık veya bonservisiyle birlikte takımdan ayrılması halinde yabancı kontenjanı anlamında teknik heyetin eli bir hayli güçlenecek. Yabancı sayısının 14’ten 16’ya yükselmesiyle birlikte Tyler Boyd’u listeye dahil etmeye karar veren teknik heyetin, Ljajic’in olası vedasıyla açılacak kontenjana iki yeni yabancıyı yazmayı planlandığı belirtildi.