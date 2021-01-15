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Galatasaray'da sürpriz 10 numara! Emmanuel Toku için ilk temas

Galatasaray'da gündeme sürpriz bir 10 numara düştü. Aslan'ın, Ganalı orta saha oyuncusu Emmanuel Toku için temaslara başladığı öğrenildi.

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Galatasaray’da tüm gözler İrfan Can Kahveci, Edin Visca ve Henry Onyekuru transferlerine çevrilmişken gündeme sürpriz bir futbolcu girdi. Sezon başındaki transfer dönemini sessiz geçiren ve teknik direktör Fatih Terim'in istediği takviyeleri yapamayan Galatasaray'da hoca ile yönetim arasındaki ipler, transferle ilgili açıklamalar sonrası gerildi.

Tecrübeli hoca Yeni Malatyaspor maçından sonraki basın toplantısında İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Visca'yı da istediğini açık bir dile ifade etmişti.

Başkan 'görüşüyoruz' dedi                                                                                    Başkan Mustafa Cengiz ise dün düzenlediği basın toplantısında yıldız futbolcular için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştüğünü ve talep edilen astronomik bonservis bedeli nedeniyle transferin zor olduğunu dile getirmişti.

Cimbom'a sürpriz 10 numara                                                                                Taraftarlar Terim'in basın toplantısında işaret ettiği İrfan Can Kahveci'yi beklerken sarı-kırmızılı kulüp, Ganalı 10 numara için harekete geçti. Hücuma dönük orta saha oyuncusu için düğmeye basan sarı-kırmızılılar, Emmanuel Toku için girişimlerini sürdürüyor.

Bu sezonki performansı                                                                                        Danimarka 2. Lig'inde Fremad Amager takımının formasını giyen oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 20 maçta 9 gol ve 3 asist kaydetti.

Cimbom'un teklifi tatmin etmedi                                                                        Sarı-Kırmızılılar, 20 yaşındaki on numara için 500 bin euroluk teklif götürdü. Danimarka kulübü ise oyuncu için 1.5 milyon euro bonservis talep ediyor. Ayrıca kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Emmanuel Toku için, Lokomotiv Moskova da devreye giren kulüpler arasında yer alıyor.

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