BIST 1.538
DOLAR 7,41
EURO 8,98
ALTIN 440,42
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Fenerbahçe, Mauricio Lemos'u yolluyor

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Uruguaylı savunmacı Mauricio Lemos ile yollar ayrılıyor.

Abone ol

Kasımpaşa karşısında ilk 11'de oynasa da gözden çıkarılan 25 yaşındaki stoper Mauricio Lemos ile İspanyol ekipleri Celta Vigo, Deportivo Alaves ve Eibar'ın ilgilendiği kaydedildi. Lemos'un da İspanya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Oyuncuyu öncelikli olarak kiralamak isteyen Sarı-Lacivertliler şimdi Uruguaylı futbolcu için gelecek teklifleri bekliyor. Lemos bu sezon ligde 6 maçta 535 dakika sahada kaldı, 2 penaltıya sebebiyet verip 1 kırmızı kart gördü.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa kar yağışı kaç gün sürecek hava durumu saatlik rapor
İkinci el konutlara büyük ilgi
Kayseri OSB'ye 'israf' tepkisi: 73 bin liraya tespih 23 bin liraya fincan
Semptomsuz koronavirüs geçirenler aşılanacak mı Prof. Necmi İlhan açıkladı
Galatasaray'da sürpriz 10 numara! Emmanuel Toku için ilk temas
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Şubat sonuna kadar 30 ila 50 milyon doz aşı gelecek
Çanakkale hava durumu kar yağışı bastırdı 30 günlük hava tahmini
İSKİ son verileri paylaştı! İstanbul barajlarında son durum
Sergen Yalçın, Adem Ljajic'in kalemini kırdı
Her 3 erkekten 1’i depresyonda! Bu sorunu yaşayan erkekler utanç duyuyor
Yorumlar