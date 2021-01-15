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Olay TV'nin ne olacağı merak ediliyordu! Cavit Çağlar kararını verdi

Eski siyasetçi işadamı Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu ve 26 günlük yayının ardından kapatılan Olay TV, Bursa'ya dönüyor. Olay Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Ali İnan, "Eskiden olduğu çizgide devam edecek" açıklaması yaptı.

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Bursa’nın yerel kanalı olarak 26 yıl yayın yaptıktan sonra Kasım 2019’da kapanan Olay TV, kısa süre önce merkezini Bursa'dan İstanbul'a taşıdı. Ulusal kanal olarak 30 Kasım’da yeniden yayın hayatına başlayan Olay TV'nin yayın hayatı 26 gün sürebildi. Genel Yayın Yönetmenliğini Süleyman Sarılar'ın üstlendiği Olay TV, iktidarın Çağlar'a baskı uyguladığı iddialarının ardından 25 Aralık’ta ekranını kararttı.

'Eskiden olduğu çizgide' devam edecek

Duvar'dan Pelin Akdemir'in haberine göre; Çağlar'ın "yüzde 100 sahibi benim" dediği kanal şimdi bir yıl aranın ardından merkezini yeniden Bursa’ya taşıyor.

Olay Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Ali İnan, teknik hazırlıkların tamamlanması ve pandeminin hafiflemesiyle beraber Olay TV’nin yeniden yayına başlayacağını söyledi. İnan, Olay TV’nin yayınına Bursa’da ve 'eskiden olduğu çizgide' devam edeceğini aktardı.

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