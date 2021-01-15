Zehra Zümrüt Selçuk: Kısa çalışma ödeneği başvuruları 31 Ocak 2021’e uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla e-devlet üzerinden alınan yeni kısa çalışma ödeneği başvurularının hızlıca tamamlandığını bildirdi. Öte yandan yeni başvurular 31 Ocak'a kadar uzatıldı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada kısa çalışma ödeneğinde geçmiş dönemlere göre süreci daha hızlı bir şekilde yürütmek için başvuruları e-devlete taşıdıklarını belirterek, pandemi döneminde kısa çalışma ödeneğini çok kısa süre içerisinde, bu zamana kadar görülmemiş bir hızla devreye aldıklarını ifade etti.

Bakan Selçuk, hızlı, doğru ve etkin politikaları hayata geçirmek için bundan sonraki süreçlerde de ilgili tüm taraflarla işbirliği içerisinde çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti. Dijitalleşmeyle birlikte teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak vatandaşlara hizmet vermeyi amaçladıklarını belirten Selçuk, "E-devlet üzerinden en çok kullanılan 10 hizmetten 5’i bakanlığımıza ait. Sunmuş olduğumuz hizmetleri bürokrasiden arındırarak, hem ekonomik hem de vakit açısından kazanç sağlıyoruz. Kısa çalışma ödeneği başvurularının yanı sıra ayrıca ilk defa 4/b (Bağ-Kur) yapılandırma başvuru işlemlerini de e-devlet üzerinden yapabilme imkanı getirdik" ifadelerini kullandı.

'Yeni başvurular 31 Ocak'a kadar uzatıldı'

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili 23 Aralık tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararını hatırlatan Bakan Selçuk, "Koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihini 31 Aralık 2020’den 31 Ocak 2021’e kadar uzattık. Bugüne kadar e-devlet üzerinden 83 bin 276 iş yerinden 578 bin 86 çalışan için kısa çalışma başvurusu aldık" dedi.

31 Aralık öncesi kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunmayan iş yerlerinin başvuru yapabilmelerinin de kolaylaştığını belirten Bakan Selçuk, "Koronavirüs nedeniyle 31 Aralık tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmayan iş yerlerimiz 31 Ocak 2021 tarihine kadar e-devlet aracılığıyla başvurmaları durumunda 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecekler" ifadelerini kullandı.