Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısını yaptırdı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından acil kullanım onayının verilmesiyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı CoronaVac aşıları Türkiye genelinde sağlık çalışanlarına uygulandı. İlk aşıyı canlı yayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmuş ardından da Bilim Kurulu üyeleri ve bazı doktorlar aşı yaptırmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da koronavirüs aşısı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara Şehir Hastanesinde koronavirüs aşısı oldu.

Telegram hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Ben de aşı oldum" ifadelerine yerdi.

"25-30 milyon doz daha Kovid-19 aşısı gelecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesinde CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 aşısı olan sağlık çalışanı sayısının Türkiye genelinde 300 bine yaklaştığını bildiren Erdoğan, yaklaşık 25-30 milyon doz daha Kovid-19 aşısının geleceğini söyledi.

Erdoğan, aşıyla ilgili olumsuz kampanya yürütenlere ilişkin, "Aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek, bilimin ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir" dedi.