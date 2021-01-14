Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısını yaptırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından acil kullanım onayı verilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını Ankara Şehir Hastanesinde yaptırdı. Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, "Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından acil kullanım onayının verilmesiyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı CoronaVac aşıları Türkiye genelinde sağlık çalışanlarına uygulandı. İlk aşıyı canlı yayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmuş ardından da Bilim Kurulu üyeleri ve bazı doktorlar aşı yaptırmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da koronavirüs aşısı oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara Şehir Hastanesinde koronavirüs aşısı oldu.
Telegram hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Ben de aşı oldum" ifadelerine yerdi.
"25-30 milyon doz daha Kovid-19 aşısı gelecek"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesinde CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Kovid-19 aşısı olan sağlık çalışanı sayısının Türkiye genelinde 300 bine yaklaştığını bildiren Erdoğan, yaklaşık 25-30 milyon doz daha Kovid-19 aşısının geleceğini söyledi.
Erdoğan, aşıyla ilgili olumsuz kampanya yürütenlere ilişkin, "Aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek, bilimin ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir" dedi.
AK Parti MKYK üyelerinin de kendisiyle beraber Kovid-19 aşısı yaptırdığını söyleyen Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Başta tüm siyasi liderler, milletvekillerimiz, Kovid-19 aşısını teşvik ederlerse bunun çok çok isabetli olacağına inanıyorum. Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum, bu süreçte ortaya konan gayret karşılıksız kalmayacaktır. Bilim Kurulu'nun belirlediği bir takvim var. İlk etapta gelen aşı miktarı belli. Ardından 25-30 milyon doz aşı daha gelecek."