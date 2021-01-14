Sosyal medyayı sallayan video! Whatsapp'ı fena ti'ye aldı beğeni yağdı

Instagram hesabında 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Berk Keklik, Whatsapp ve Telegram tartışmasıyla ilgili videosu sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kırdı. Keklik'in videosu Instagram'da 600 bini aşkın beğeni aldı.



Uberkuloz (Berk Keklik) Kimdir?

6 saniyelik kısa videolar (vine) çekerek sosyal medya hayatına giriş yapan Uberkuloz, uzun bir süre sosyal medyadan uzak kalmış. Daha sonra lise arkadaşlarıyla cal.mi.co adlı bir mizah dergisi kuran Berk Keklik, bu sayede sosyal medyaya da geri dönüş yapmıştır.