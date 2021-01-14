BIST 1.547
DOLAR 7,36
EURO 8,96
ALTIN 437,98
GÜNCEL

Sosyal medyayı sallayan video! Whatsapp'ı fena ti'ye aldı beğeni yağdı

Sosyal medyada Uberkuloz ismiyle tanınan Berk Keklik WhatsApp ve Telegram tartışmalarını ti'ye aldığı videosuyla sosyal medyayı salladı.

Instagram hesabında 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Berk Keklik, Whatsapp ve Telegram tartışmasıyla ilgili videosu sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kırdı. Keklik'in videosu Instagram'da 600 bini aşkın beğeni aldı. 

Uberkuloz (Berk Keklik) Kimdir?
6 saniyelik kısa videolar (vine) çekerek sosyal medya hayatına giriş yapan Uberkuloz, uzun bir süre sosyal medyadan uzak kalmış. Daha sonra lise arkadaşlarıyla cal.mi.co adlı bir mizah dergisi kuran Berk Keklik, bu sayede sosyal medyaya da geri dönüş yapmıştır. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da kar yağışı başladı! İşte İstanbul'dan ilk kar manzaraları...
Çekmeköy'de her yerde aranıyordu! Firari hükümlü kadın kılığında yakalandı
Mardin'de dikkatsizlik ölümüne neden olacaktı! Korkunç kaza kamerada
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken karar: İmam maaşları düşürüldü
Esenler’de şok! Lüks araç vatandaşların gözü önünde soyuldu
Benim Adım Melek 49. bölüm fragmanı
Uyanış Büyük Selçuklu 17. bölüm fragmanı
Menajerimi Ara 21. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 20. bölüm 2. fragmanı
İstanbul Sirkeci'de trafikteki tekmeli tokatlı kavga kamerada