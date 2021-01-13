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İstanbul Sirkeci'de trafikteki tekmeli tokatlı kavga kamerada

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Fatih Sirkeci'de sarı ışıkta geçen otomobil sürücüsü ile kamyonet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Sürücülerin sözlü tartışması bir süre sonra tekmeli tokatlı kavgaya döndü. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga anları kameralara yansıdı.

İSTANBUL Fatih Sirkeci'de ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobil nedeniyle yol tıkandı. Bu duruma sinirlenen kamyonet sürücüsü, otomobil sürücüsünün yanına giderek tartışmaya başladı. Kısa süre içinde ikilinin tartışması tekmeli tokatlı kavgaya döndü.

Araya giren vatandaşlar iki sürücüyü ayırırken; kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

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