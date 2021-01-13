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GALATASARAY

Fatih Terim: Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile Galatasaray Yeni Malatya Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlandı. Uzatmaya giden karşılaşmada Yeni Malatyaspor, 102. dakikada Umut Bulut'un attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray ise 120'de Luyindama ile 1-1'i yakaladı ve karşılaşma penaltılara gitti. Galatasaray, seri penaltı atışları sonrasında 7-6 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Fatih Terim, "Yönetimle bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim. herkes konuşurken, ben de açıkladım. Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim" dedi.

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