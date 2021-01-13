Çanakkale'de koronavirüs şüphelisi göbek atıp spor yaptı

ÇANAKKALE İskele Meydanı’nda bulunan bir bankanın şubesinde meydana gelen olayda; eşiyle birlikte banka işlemleri için şubeye gelen Sezai Elbas’a (62) güvenlik görevlilerince Hayat Eve Sığar (HES) kodu soruldu. Yapılan sorgulamada 'riskli' grupta görünen Elbas ve eşi bankaya alınmadı ve durum polis ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, Sezai Elbas ile eşini banka önünde geniş çaplı güvenlik çemberine aldı. Bir süre Elbas’ın yanında bekleyen eşi, evine gitti. Polis ekipleri, Sezai Elbas’ın sakin olmasını ve 112 Acil Sağlık ekiplerini beklemesini söyledi.

"Spor bile yaparım burada dansöz gibi"

Bu sırada gazetecilere açıklamalarda bulunan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphelisi Elbas, "Ben Çanakkaleliyim, ismim Sezai Elbas. 41 yıldır pazarcılık yapıyorum. Bankaya geldim, 'Koronavirüs çıktı' dediler. İşte biz de koronaya çıktık, davet olduk. Daha hastaneye gideceğiz. Bu durumdan haberim yoktu. Bu sabah hastaneye gittim gönüllü olarak, rahatsız da değildim. Çoluğumuza çocuğumuza bir şey olmasın diye gittim. Orada bize test yaptılar ve bıraktılar. Saat 17.00’da belli olur dediler ve telefonunuza mesaj gelir dediler. Öyle bir yere gittiğim zaman beni salmamaları lazım. Biz de eşimle bankaya gittik, korona çıkmış. Bu kadar, başka bir şey yok. Ben turp gibiyim, spor bile yaparım burada dansöz gibi. Ben imparator gibiyim. Allah’a şükür hiçbir şeyim yok" dedi.