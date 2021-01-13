Brezilya'da korkunç anlar! Üzerine düşen yıldırımı böyle kaydetti
BREZİLYA'da telefonuyla doğayı görüntüleyen talihsiz adamın üzerine yıldırım düştü. Korkunç anlar kameraya yansıdı.
Brezilya'da yıldırım düşme anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Bir tepede doğayı görüntüleyen Brezilyalı bir vatandaş, olacaklardan habersiz "Doğa ne kadar mükemmel. Güneşli tarafa bak, aşağıdaki şehre bak." şeklinde konuşmaya başladı.
Bir süre sonra telefonunu havanın kapalı olduğu tarafa çeviren talihsiz adamın üzerine yıldırım düştü.
Çığlık atarak yere yığıldı
Düşen yıldırımın etkisiyle çığlık atan adam yere yığıldı. Söz konusu kişinin sağlık durumu hakkında bir bilgi paylaşılmadı.