ABD'de düşen eğitim uçağının o anları şans eseri görüntülendi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kenti yakınlarındaki Long Island'da Cessna C421 tipi eğitim uçağı bir katı atık tesisine düşerken; kazada 57 yaşındaki uçağın pilotu yaralandı.

Old Bethpage kabasında yaşayan Joseph Saladina, hafta sonu meydana gelen Cessna C421 tipi eğitim uçağının düşüş anını evinin bahçesinde cep telefonuyla görüntü çektiği sırada şans eseri yakaladı.

Video sosyal medyada viral oldu

Görüntüde; uçağın yere çakılması ve yere çakılmasıyla birlikte çıkan toz bulutu kameraya yansıdı.

Saladino, çektiği kazanın görüntüsüne ilişkin olarak," Uçak biraz daha uzağa düşmüş olsaydı terk edilmiş binaya çarpacaktı ve büyük olasılıkla ölümcül bir olay olacaktı. Kimsenin yaralanmadığı ve uçağın bir eve çarparak düşmediği için şükrediyoruz" ifadelerini kullandı.

Uçağın düşüş anını şans eseri yakalayan Joseph Saladina'nın çektiği video ise sosyal videoda viral oldu.