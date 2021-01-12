BIST 1.550
DOLAR 7,49
EURO 9,11
ALTIN 444,24
DÜNYA

ABD'de düşen eğitim uçağının o anları şans eseri görüntülendi

Demirören Haber Ajansı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kenti yakınlarındaki Long Island'da düşen Cessna C421 tipi eğitim uçağının düşüş anlarını şans eseri yakalayan kişinin videosu viral oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kenti yakınlarındaki Long Island'da Cessna C421 tipi eğitim uçağı bir katı atık tesisine düşerken; kazada 57 yaşındaki uçağın pilotu yaralandı.

Old Bethpage kabasında yaşayan Joseph Saladina, hafta sonu meydana gelen Cessna C421 tipi eğitim uçağının düşüş anını evinin bahçesinde cep telefonuyla görüntü çektiği sırada şans eseri yakaladı.

Video sosyal medyada viral oldu

Görüntüde; uçağın yere çakılması ve yere çakılmasıyla birlikte çıkan toz bulutu kameraya yansıdı.

Saladino, çektiği kazanın görüntüsüne ilişkin olarak," Uçak biraz daha uzağa düşmüş olsaydı terk edilmiş binaya çarpacaktı ve büyük olasılıkla ölümcül bir olay olacaktı. Kimsenin yaralanmadığı ve uçağın bir eve çarparak düşmediği için şükrediyoruz" ifadelerini kullandı.

Uçağın düşüş anını şans eseri yakalayan Joseph Saladina'nın çektiği video ise sosyal videoda viral oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Isparta'da 79 yaşında demir kapıdan atlayıp kaçtı! Bakın nerede bulundu
Bursa'da trafikte şok eden görüntü! Ortalık bir anda karıştı
Fransız tostu nasıl yapılır büyüleyici bir tat!
Ankara'da 2 sanığın eroin enjekte ettikleri kadını karga tulumba taşıdıkları anlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB üyeliğinden hiçbir zaman vazgeçmedik
Acun açıkladı: O isim Survivor'a veda edecek mi?
İvana Sert'ten sevgilisine romantik hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, amatör futbolcuların sorunlarını dinledi
Kılıçdaroğlu bunu da dedi ya! 'Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz'
Kocaeli'de korku dolu anlar! Küçük çocuk yürekleri ağza getirdi