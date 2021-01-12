Fransız tostu nasıl yapılır büyüleyici bir tat!

Fransız tostu nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Fransız tostunu her öğün de tercih edebilirsiniz. Çok pratik bir şekilde hazırlayacağınız bu lezzetle hem öğün atlamayacaksınız hem de güne daha enerjik başlayacaksınız. Enfes tadıyla baş döndüren fransız tostuna kahvaltılarınızda yer açmaya ne dersiniz? İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile fransız tostu tarifi!

Malzemeler;

3 yumurta, 1 çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tarçın, 1 paket vanilya, yeteri kadar tost ekmeği.

https://www.youtube.com/watch?v=6I-x-SehlZM