WhatsApp verilerimizi çalacak mı? BİP Signal Telegram ne kadar güvenli?

WhatsApp'ın kişisel verileri kullanmak için istediği izin ne anlama geliyor? Onaylanırsa ne olur? Alternatif programlar neler? Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sözde ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine AK Parti'den büyük tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tazminat davası açtı.

Siyasi gündemin gözü kulağı ise Kabine toplantısında. Kabineden hangi kararlar çıkacak. Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi ile görüşmeleri, parti liderlerini kabul etmesi ne anlama geliyor? Olası ittifak senaryoları ve daha fazlası Gürkan Hacır ve Cem Küçük ile İki Mahalle'de