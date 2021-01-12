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Acun açıkladı: O isim Survivor'a veda edecek mi?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında talihsiz bir sakatlık yaşandı. Survivor Reşat sakatlığı nedeniyle yarışmadan ayrılabilir.

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında heyecan doruktaydı. Dokunulmazlık ve ödül oyununun oynandığı gecede yaşanan sakatlık herkesi üzdü. 

Survivor Reşat'ın ayağını sakatlamasının ardından Acun Ilıcalı herkesi üzen bir açıklama yaptı. Yarışmadan ayrılmak istemeyen Reşat ve ona destek olan arkadaşları arasında duygusal anlar yaşandı. 

Nefes kesen mücadelelerin yaşandığı yarışmada Hanzede ve Dora öne çıkmıştı. Survivor'un ikinci eleme adayı ise Dora oldu. 

Survivor Reşat'ın sakatlığı sonrası survivor 2021 yarışmasına devam edip edemeyeceği ise henüz kesinleşmedi 

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