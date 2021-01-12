Şaşkına çeviren görüntü! Suudi Arabistan'a kar yağdı

Çöl ikliminin hakim olduğu Suudi Arabistan'da kar şaşkınlığı yaşandı. Abha kentinin 110 kilometre kuzeyindeki Billasmer bölgesi, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi sonrası beyaza büründü.

Ulusal Meteoroloji Merkezi tarafından yaptığı açıklamada, Billasmer'deki kar yağışının özel bir durum olduğu belirtilerek, “Bölgenin 3 bin metreden fazla yüksekliği, sıcaklıklarda önemli düşüş ve hafif ila orta şiddette yağmur yağması kar yağışına sebep oldu” denildi.