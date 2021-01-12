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DÜNYA

Şaşkına çeviren görüntü! Suudi Arabistan'a kar yağdı

SUUDİ ARABİSTAN'ın Billasmer bölgesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile kar yağdı.

Çöl ikliminin hakim olduğu Suudi Arabistan'da kar şaşkınlığı yaşandı.  Abha kentinin 110 kilometre kuzeyindeki Billasmer bölgesi, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi sonrası beyaza büründü.

Ulusal Meteoroloji Merkezi tarafından yaptığı açıklamada, Billasmer'deki kar yağışının özel bir durum olduğu belirtilerek, “Bölgenin 3 bin metreden fazla yüksekliği, sıcaklıklarda önemli düşüş ve hafif ila orta şiddette yağmur yağması kar yağışına sebep oldu” denildi.

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