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Samsun'da trafik polisinden sevimli köpeğe gülümseten soru

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN'da uygulama yapan trafik polisi Metin Dilki'nin polis otosunun camından içeri bakan köpeğe, "Ne istiyorsun, ehliyet ruhsat mı?" sözleri izleyenleri gülümsetti.

SAMSUN ​İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Bölge Müdürlüğünde görevli polis memuru Metin Dilki, Havza ilçesinde uygulama yaptığı sırada sahipsiz bir sokak köpeği ekip otosunun camından içeri bakmaya başladı. Bir süre köpeği seven Dilki, ardından camı kapattı. Ancak köpek, camdan bakmayı sürdürdü. Dilki, köpeğe, "Ne istiyorsun, ehliyet ruhsat mı?" dedi.

O anlar, Metin Dilki'nin arkadaşı tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yoğun ilgi gördü.

Uygulamanın sonuna kadar bölgeden ayrılmayan köpek, Dilki ile arkadaşlarının verdiği yiyeceklerden yedi.

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