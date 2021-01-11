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Akrep 11-17 Ocak haftalık burç yorumları çarşambaya dikkat!

Akrep 11-17 Ocak haftalık burç yorumları internethaber.com'da. 11-17 Ocak haftasında Akrep burcunu neler bekliyor işte Uygur Gür'ün yanıtları...

Akrep burcu 11-17 Ocak haftalık burç yorumları Ay Oğlak burcunda başlıyor. İşte 11-17 Ocak Akrep haftalık burç yorumlarının detayları... Yükselen Akrepler pazartesi, salı ve çarşamba akşama kadar Ay Oğlak burcunda olacak demek ki kararlar almaya çalışıyorsunuz ve bu kararlarınızı birilerine de danışıyorsunuz bu kararları alırken özellikle kardeşelerinize, yakın akrabalarınıza yada sıkı dostlarınıza danışıyorsunuz. Ticari konularınız varsa imzalar için güzel olabilir.

Pazartesi akşamı Ay Venüs kavuşumu var pazartesi akşamı muhakkak aşkınız varsa buluşun güzel vakitler geçirebileceğiniz bir şeyler organize edin. Çarşamba sabahı bir Yeniay var Oğlak burcunda buda demek oluyor ki bir çoğunuzun yakın akrabalarıyla yada yakın arkadaşlarıyla bir gündemi var tetiklenen belki orada ki ilişkilerle olan süreç tetikleniyor olabilir bunlar oldukça dikkat çekiyor sevgili Akrepler.

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