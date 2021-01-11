Sadakatsiz'in Derin'i ipin ucunu kaçırdı!

Pazar günü yayınlalan Arda ile Omuz Omuza Programına konuk olan Melis Sezen, Arda'nın direktifleriyle ''"Borbulan Soslu Tavuk Degrade" yapmaya çalışırken başına gelmeyen kalmadı! Sezen, adını ilk kez duyduğu "Borbulan Soslu Tavuk Degrade" yemeğini yapmak için kollarını sıvadı. Sezen'in Arda'nın direktifleriyle yemek yapmaya çalışması izleyiciye, oldukça eğlenceli dakikalar yaşattı. Yemek konusunda çokta yetenekli olmayan oyuncunun, bir ara direktifleri kaçırması, ipin ucunu kaçırdı.

12 yaşından beri drama dersleri alan başarılı oyuncu, yemeği hazırlarken Arda'ya yetişmek için gösterdiği efor ve unuttuğu malzemelerle güne damgasını vurdu. Finalde ortaya çıkan yemek ise, ikisini de bir hayli eğlendirdi.

Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle ekranlara merhaba diyen güzel oyuncunun Sadakatsiz dizisiyle artan popülaritesi, Omuz Omuza programındaki sempatisiyle perçinlenmiş oldu.