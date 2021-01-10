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DÜNYA

Uçakta taşkınlık yapan Trump destekçilerini şoke eden anons

İhlas Haber Ajansı

ABD'de başkent Washington DC'den Phoenix'e giden American Airlines'ın uçuşu sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin taşkınlık çıkarması sonucu pilot, Trump destekçilerini uçağı bilinmeyen bir yere indirmek ve hepsini mahsur bırakmakla tehdit etti.

ABD’de Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin taşkınlıkları devam ediyor. Başkent Washington DC’den Phoenix'e giden American Airlines’ın uçuşu sırasında Trump destekçilerinin taşkınlık çıkarması sonucu pilot, destekçileri uçağı bilinmeyen bir yere indirmek ve hepsini mahsur bırakmakla tehdit etti.

Uçuşun başından itibaren Trump taraftarları sloganlar attı. Uçuştan bir video yayınlayan Trump taraftarı Mindy Robinson ise uçağı 'vatanseverlerle dolu' olarak nitelendirdi.

Pilot uçaktaki taşkınlığın devam etmesi üzerine yaptığı anonsta, "Size olacağı söyleyeyim. Phoenix'e daha dört buçuk saatlik bir uçuşumuz var. Bu uçağı Kansas'ın ortasına indirir ve hepinizi bırakırım. Umurumda da olmaz. Yaparım bunu. Eğer gereken buysa! Uslu durun!" dedi.

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