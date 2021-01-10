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YEREL

Sakarya'da kağıt toplayan gence motosiklet çarptı

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA'nın Erenler ilçesi D-650 karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen kağıt toplayan gence motosikletin çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde 7 Ocak Perşembe günü meydana gelen olayda; D-650 karayolu Erenler üst geçidi mevkii Karasu istikametinde seyir halinde olan motosiklet, seyyar aracı ile kağıt toplayan ve yolun karşısına geçmek isteyen kişiye çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan motosiklet metrelerce sürüklenirken; kağıt toplayan gençte aracı ile birlikte yola savruldu. Kazayı her iki tarafta hafif yaralı şekilde atlattı.

Kaza anı ise çevredeki bir marketin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; kağıt toplayan gencin kaldırıma yaklaştığı anlarda motosikleti görüp kalakaldığı, daha sonra motosikletin gence çarptığı görülüyor. Çarpışmanın etkisi ile motosikletin sürüklenmesi ve kağıt toplayan gencin yola düştüğü anlar, vatandaşların kazazedelerin yardımına koşması da görüntülerde yer alıyor.

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