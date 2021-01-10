BIST 1.544
DOLAR 7,48
EURO 9,11
ALTIN 448,12
İNTERNETHABER TV

Erdoğan Kaftancıoğlu'na neden DHKP-C militanı dedi

İki Mahalle'de bu hafta Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör ataması ve sonrasında yaşanan olaylar yorumlanıyor. Gürkan Hacır ve Cem Küçük, Melih Bulu atamasını ve protestoları farklı açılardan ele aldı.

İnternethaber'in yeni programı İki Mahalle'de bu hafta; ABD'de yaşanan olaylar, Boğaziçi protestoları ve gündemde yer alan diğer konular ele alındı.

İlker Başbuğ'un ve Can Ataklı'nın sözlerinin de yorumlandığı programda Cem Küçük, "Bir askerin bu sözleri söylemesi nasıl mümkün olur?" diye sordu. Cem Küçük, Başbuğ'un sözlerinin darbe çağrısı olmadığını da ekledi.

27 Mayıs darbesi öncesi Menderes'in erken seçim açıklaması yapması durumunda dardenin olmayacağını söyleyen Başbuğ'un kitabındaki ilgili bölümü okuyan Gürkan Hacır ise "Adam daha ne desin, darbenin karşısında olduğunu söylemiş" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mehmet Metiner CNN Türk canlı yayınında türkü söyledi! 'Yolun sonu görünüyor' ama kime?
Sen Çal Kapımı 27. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 12. bölüm fragmanı
Son Yaz 3. bölüm fragmanı
Akıncı 3. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 573. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 134. bölüm fragmanı
Babam Çok Değişti 2. bölüm fragmanı
Doğduğun Ev Kaderindir 27. bölüm fragmanı
Baraj 22. bölüm fragmanı