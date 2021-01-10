Erdoğan Kaftancıoğlu'na neden DHKP-C militanı dedi

İnternethaber'in yeni programı İki Mahalle'de bu hafta; ABD'de yaşanan olaylar, Boğaziçi protestoları ve gündemde yer alan diğer konular ele alındı.

İlker Başbuğ'un ve Can Ataklı'nın sözlerinin de yorumlandığı programda Cem Küçük, "Bir askerin bu sözleri söylemesi nasıl mümkün olur?" diye sordu. Cem Küçük, Başbuğ'un sözlerinin darbe çağrısı olmadığını da ekledi.

27 Mayıs darbesi öncesi Menderes'in erken seçim açıklaması yapması durumunda dardenin olmayacağını söyleyen Başbuğ'un kitabındaki ilgili bölümü okuyan Gürkan Hacır ise "Adam daha ne desin, darbenin karşısında olduğunu söylemiş" dedi.