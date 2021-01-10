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MEDYA

Mehmet Metiner CNN Türk canlı yayınında türkü söyledi! 'Yolun sonu görünüyor' ama kime?

Mehmet Metiner, CNN Türk canlı yayınında 'yolun sonu görünüyor' türküsünü seslendirdi. Sosyal medya 'kime mesaj veriyor' diye sorup ikiye bölündü...

CNN Türk canlı yayınında politika ve yeni ittifaklar konuşulurken eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner türkü söyledi. Hararetli siyaset tartışmasına ara verilen yayında Mehmet Metiner, 'yolun sonu görünüyor' türküsünü okudu. Metiner'in seslendirdiği türkü beğeni alırken, türkünün isminden sosyal medyada değişik yorumlar yapıldı. 

Kimi yorumcular "AK Parti'ye subliminal mesaj veriyor" derken kimi yorumular da Millet İttifakı için söylediğini idia etti. 

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