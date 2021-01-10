Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun gözaltına alındı! Canlı yayında uyuşturucu içti

3 Haziran 2020’de Keçiören’deki evindeki cansız bedeni bornoz kuşağına asılı halde bulunan Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun’dan yine skandal bir canlı yayın geldi. Uygun’un sosyal medya hesabı üzerinden açtığı canlı yayında uyuşturucu kullandığı görüldü.

Sosyal medyada gündem olan görüntülere kısa sürede büyük tepki geldi. Kullanıcılar, “Ümitcan Uygun kim tarafından neden korunuyor?”, “Ümitcan Uygun neden tutuklanmıyor?” şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Ankara'da gözaltına alındı

AA'nın son dakika haberine göre, Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen videolarının sosyal medyada yer alması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.

Babası ve bir kadın daha gözaltında

Kaçmaya çalışırken yakalanan Uygun, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Ümitcan Uygun’un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun ile madde kullanımı görüntülerinde yer alan bir kadın da gözaltına alındı. Uygun hakkında uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Ankara Başsavcılığı dün açıklama yapmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da dün yaptığı açıklamada "Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen isimli şahsın ölüm olayı ile ilgili olarak, Sema Esen’in klasik otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasından tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığımızca kanuni gereğine tevessül edilmiş olup, işlemler devam etmektedir" denilmişti.