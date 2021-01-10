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Mersin'deki cinayetin zanlısı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı

Demirören Haber Ajansı

Eski Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi Cengiz Düzgün'ün oğlu Volkan Düzgün'ün katil zanlısı olan eski polis memuru Mustafa A., Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Irak'a kaçmak isterken yakalandı.

MERSİN’de 2017 yılında eski Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi Cengiz Düzgün’ün oğlu Volkan Düzgün, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, cinayet zanlısının eski polis memuru Mustafa A. olduğunu belirlemişti. Olayın ardından firari olarak Irak’a kaçan ve Irak vatandaşlığını aldığı öğrenilen Mustafa A’nın ismini Hemn Maher K. olarak değiştirildiği öğrenildi.

Parmak izinden yakalandı

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Irak’a kaçmak isteyen Mustafa A’nın pasaport kontrolünde durumundan şüphelenen polisler, Hemn Maher K. adlı kişinin parmak izi incelemesinde Volkan Düzgün’ün katil zanlısı olarak aranan kişi olduğunu tespit etti. Şüphelinin 2017 yılında Mersin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli olduğu ve eski Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi Cengiz Düzgün’ün oğlu Volkan Düzgün’ü öldürdüğü iddiasıyla arandığı belirlenerek gözaltına aldı.

Havalimanından Irak’a kaçmak isterken yakalanan Mustafa A.’nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

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