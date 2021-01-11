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Kadıköy'de güpegündüz sokak ortasında pes dedirten olay! O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da güpegündüz sokak ortasında kamyonette bulunan Karot makinesi saniyeler içerisinde çalındı.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Feneryolu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yol üzerinde inşaat işçilerine ait olduğu belirtilen piyasa değeri 10 bin lira olan karot makinası yoldan geçen bir şahıs tarafından güpegündüz sokak ortasında çalındı. Yaşanan hırsızlık ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Karot makinasının çevresinde dolaşmaya başlayan şahsın önce etrafı kontrol ettiği görülüyor. Sokağın o esnada boş olmasından faydalanan şahıs makinayı alarak yaya bir şekilde hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

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