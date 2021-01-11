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FETÖ firarisi kadın evin yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı

İhlas Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da, ByLock kullandığı tespit edilen ve FETÖ'den aranan firari kadın evindeki gizli bölmede yakalandı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ByLock isimli program kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 3 yıldır firari durumda bulunan Z.T. isimli kadını ikamet ettiği evde yapılan aramada yatak odasında yapılmış gizli bölge içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şahıs hakkında işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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