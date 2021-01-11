Kuru domatesli bulgur pilavı nasıl yapılır?

Her evde pişer bulgur pilavı, çok çeşitli tariflerimiz var hepimizin. Hepsi de sağlıklı ve çok lezzetli olur. Bu tarifimizi diğerlerinden farklı kılan sadece çok miktarda kurutulmuş domates kullanılmasından kaynaklanıyor. Bir davet yemeği olarak etin yanında servis etmek için hazırladığımız bu pilavda kurutulmuş domatesin pilava böyle bir tat katıp, bu derece lezzet farkı yaratacağına inanamayacaksınız. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

10-15 parça kuru domates, 2 adet orta boy soğan, 1,5-2 yemek kaşığı tereyağı, 2-3 yemek kaşığı sıvıyağ, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, 2 su bardağı pilavlık bulgur, 3,5 su bardağı sıcak su, tuz, karabiber.