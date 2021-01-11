BIST 1.536
DOLAR 7,47
EURO 9,08
ALTIN 444,50
İNTERNETHABER TV

Kuru domatesli bulgur pilavı nasıl yapılır?

Kurutulmuş domatesin verdiği hafif ekşilikle ayrıcalıklı ve çok lezzetli bir tarifimiz var kuru domatesli bulgur pilavı! İşte sizler için tarifi...

Her evde pişer bulgur pilavı, çok çeşitli tariflerimiz var hepimizin. Hepsi de sağlıklı ve çok lezzetli olur. Bu tarifimizi diğerlerinden farklı kılan sadece  çok miktarda kurutulmuş domates kullanılmasından kaynaklanıyor. Bir davet yemeği olarak etin yanında servis etmek için hazırladığımız bu pilavda kurutulmuş domatesin pilava böyle bir tat katıp, bu derece lezzet farkı yaratacağına inanamayacaksınız. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

10-15 parça kuru domates, 2 adet orta boy soğan, 1,5-2 yemek kaşığı tereyağı, 2-3 yemek kaşığı sıvıyağ, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, 2 su bardağı pilavlık bulgur, 3,5 su bardağı sıcak su, tuz, karabiber.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Muğla'da bir anda ortaya çıktı! Görenler telefona sarıldı
Brokoli çorbası nasıl yapılır hem sağlıklı hem lezzetli!
Kayseri'de sosyal medyayı sallayan görüntüler! 'Karnabahar kuyruğu.. Vay anasına'
Can Yaman'a sosyal mesafe cezası!
Akrep 11-17 Ocak haftalık burç yorumları çarşambaya dikkat!
FETÖ firarisi kadın evin yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı
Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun adliyeye ters kelepçe ile gönderildi! İşte ilk ifadesi
Sadakatsiz'in Derin'i ipin ucunu kaçırdı!
Bursa'da yangın dehşeti! Dumanlar şehrin birçok yerinden görüldü
Yalova'da AK Parti İl Başkanlığı'na çirkin saldırı anı kamerada