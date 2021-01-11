Brokoli çorbası nasıl yapılır hem sağlıklı hem lezzetli!

Kan şekerini düzenleyip anemiyi önleyen brokoli göz, kalp, kemik ve diş sağlığını güçlendirir. Sağlığa pek çok yararı olan brokoli çorbası tarifini mutlaka denemelisiniz. Ziyafet sofralarınıza eşlik eden brokoli çorbası tarifini misafirlerine sunabilirsiniz. Sağlıklı ve bir o kadar da lezzetli olan brokoli çorbası tarifi görüntüsüyle iştahınızı açacak. Peki brokoli çorbası nasıl yapılır? İşte eşsiz lezzetiyle brokoli çorbası tarifi…

Malzemeler;

Yarım kilo brokoli, 1 adet havuç, 1 adet patates, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı süt, yeteri kadar su, tuz, karabiber.