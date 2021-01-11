Can Yaman'a sosyal mesafe cezası!
Reklam çekimleri için İtalya'da olan ünlü oyuncu Can Yaman, kaldığı otelden ayrılırken hayranlarıyla fotoğraf çektirerek, imza dağıttı. Sosyal mesafeye aldırış etmeden yaşanan izdihamda İtalyan polisi hayranlara ve Can Yaman'a müdahale etti ve 400 euro'luk ceza yazdı.
Ünlü oyuncu Can Yaman, Roma'da bir çekim sonrası otelden çıkarken hayranlarının arasına karışıp sosyal mesafe kuralını ihlal edince 400 Euro cezaya çarptırıldı.
Rol aldığı dizilerle özellikle İtalya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Can Yaman, Ferzan Özpetek'in yöneteceği bir reklam filmi için İtalya'nın Roma şehrine gitti.
İtalya'da bir makarna markasının yüzü olan ve rol aldığı dizilerin yurt dışında reyting rekorları kırması dolayısıyla popüler olan Can Yaman, otel çıkışı ise hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. İtalyanlar Can Yaman'la fotoğraf çektirebilmek için birbirlerini ezdi.