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Kayseri'de sosyal medyayı sallayan görüntüler! 'Karnabahar kuyruğu.. Vay anasına'

KAYSERİ'de 1,25 liraya satılan karnabahardan almak için vatandaşların oluşturduğu onlarca metrelik kuyruğa ait görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Karnabahar alabilmek için dakikalarca kuyrukta bekleyen vatandaşlara ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan çok sayıda kullanıcı konuyu Twitter gündeminde ilk sıralara taşıdı. Zincir marketlerde 5 liraya satılan karnabaharın kamyonet kasasında 1,25 liraya satıldığını duyan vatandaşlar, soluğu orada aldı. 

HDP ve CHP'li vekiller de paylaştı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da karnabahar kuyruğuna ilişkin görüntüleri Twitter hesaplarından paylaştı.

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