Yılmaz Erdoğan ne yapacağını şaşırdı!

Bir süredi aşk hayatıyla ilgili suskunluğunu koruyan Yılmaz Erdoğan'ın yeni sevgilisi magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Yılmaz Erdoğan geçen cuma günü Etiler'de genç bir kadınla görüntülendi. Panikleyen ikili birbirinden uzaklaşırken, Erdoğan soru soran muhabiri ''tamam kaybol!'' diyerek tersledi. Ünlü oyuncunun yanındaki maskeli genç kadının spor spikeri Damla Uğurtürk olduğu ve ikilinin bir süredir ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Erdoğan'nın spiker sevgili magazin gündeminin en çok konuşulan ismi oldu.