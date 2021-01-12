BIST 1.536
DOLAR 7,47
EURO 9,08
ALTIN 442,83
MEDYA

Sol Yanım 7. bölüm fragmanı

Sol Yanım dizisi 7. yeni bölümüyle 14 Ocak 2021 Perşembe akşamı Star'da olacak. Sol Yanım'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Sol Yanım 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Sol Yanım'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Sol Yanım 14 Ocak 2021 Perşembe akşamı Star'da...

'Sol Yanım', seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim'le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak.

Çok başarılı bir öğrenci olan Serra'nın burslu okuduğu, Selim'in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Samsun'da trafik polisinden sevimli köpeğe gülümseten soru
Amasya'da trenin çarptığı şahıs hayatını kaybetti
Muğla'da bir anda ortaya çıktı! Görenler telefona sarıldı
Brokoli çorbası nasıl yapılır hem sağlıklı hem lezzetli!
Kayseri'de sosyal medyayı sallayan görüntüler! 'Karnabahar kuyruğu.. Vay anasına'
Can Yaman'a sosyal mesafe cezası!
Yay 11-17 Ocak haftalık burç yorumları gündeminiz para!
Akrep 11-17 Ocak haftalık burç yorumları çarşambaya dikkat!
FETÖ firarisi kadın evin yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı
Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun adliyeye ters kelepçe ile gönderildi! İşte ilk ifadesi