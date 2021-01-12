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Bursa'da korkunç kaza! Sürücü metrelerce havalandı yere çakıldı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da meydan gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Burak Ö. idaresindeki motosiklet, bir işyerine dönmek isteyen Barış G. idaresindeki 16 Y 6353 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet park halindeki bir otomobile vurarak durabilirken, sürücü ise arabanın yanından fırlayarak yere düştü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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