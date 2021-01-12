Bursa'da korkunç kaza! Sürücü metrelerce havalandı yere çakıldı

Kaza Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Burak Ö. idaresindeki motosiklet, bir işyerine dönmek isteyen Barış G. idaresindeki 16 Y 6353 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet park halindeki bir otomobile vurarak durabilirken, sürücü ise arabanın yanından fırlayarak yere düştü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.