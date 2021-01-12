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Arıza 18. bölüm fragmanı

Arıza dizisi 18. yeni bölümüyle 17 Ocak 2021 Pazar akşamı Show TV'de olacak. Arıza'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Arıza 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Arıza'nın yeni bölümünde neler olacak? Arıza 17 Ocak 2021 Pazar akşamı Show TV'de...

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir.

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