İvana Sert'ten sevgilisine romantik hediye

Sezer Dermenci ile bir süredir mutlu bir ilişki yaşayan güzel modacı İvana Sert, Dermenci için çok güzel bir sürpriz hazırladı.

İlişkilerinin çok güzel gittiğini söyleyen İvana Sert 'çok şükür birbirimizi bulduk, mutluyuz' şeklinde konuştu.

Sezer Dermenci ile sık sık sosyal medya üzerinden birlikte fotoğraflarını paylaşan çift'in mutlulukları göz doldurdu.