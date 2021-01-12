BIST 1.552
DOLAR 7,44
EURO 9,06
ALTIN 443,58
İNTERNETHABER TV

İvana Sert'ten sevgilisine romantik hediye

Modacı İvana Sert bir süredir birlikte olduğu sevgilisi için romantik bir doğum günü sürprizi hazırladı.

Sezer Dermenci ile bir süredir mutlu bir ilişki yaşayan güzel modacı İvana Sert, Dermenci için çok güzel bir sürpriz hazırladı. 

İlişkilerinin çok güzel gittiğini söyleyen İvana Sert 'çok şükür birbirimizi bulduk, mutluyuz' şeklinde konuştu. 

Sezer Dermenci ile sık sık sosyal medya üzerinden birlikte fotoğraflarını paylaşan çift'in mutlulukları göz doldurdu. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, amatör futbolcuların sorunlarını dinledi
Kılıçdaroğlu bunu da dedi ya! 'Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz'
TSK ve MİT'ten Irak'ta ortak operasyon! 8 PKK'lı terörist öldürüldü
İstanbul’da genç kadının yaşadığı kapkaç dehşeti kameraya yansıdı
Tecavüz göndermeli reklam izleyenleri çıldırttı! Sosyal medya yıkıldı
Şaşkına çeviren görüntü! Suudi Arabistan'a kar yağdı
Kayseri'de kadın çalışana hırsızlık şoku! Arkasından yaklaştı paraları çalıp kaçtı
Bursa'da korkunç kaza! Sürücü metrelerce havalandı yere çakıldı
Arıza 18. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 20. bölüm fragmanı