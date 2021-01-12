Ankara'da 2 sanığın eroin enjekte ettikleri kadını karga tulumba taşıdıkları anlar

Altındağ ilçesinde geçen yıl 17 Ağustos'ta meydana gelen olayda Damla Kiraz, sabah 07.30 sıralarında yakıt almak için İskitler Turgut Özal Bulvarı’ndaki akaryakıt istasyonuna girdi. Kiraz'ın aracı tehlikeli kullandığını fark eden, istasyondaki fırını işleten Uğur Kara ile istasyonda çalışan arkadaşını ziyaret için orada bulunan Abdulhalim Cebeci, kadının yanına yaklaştı. Kara ve Cebeci, araçtan inmeyen Kiraz'ın yürüyemeyecek kadar alkollü olduğunu anlayınca sohbet etmeye başladı.

Bir süre sonra Kara ve Cebeci, Kiraz'ın aracına binip, cinsel birliktelik yaşamak amacıyla birlikte kadının evine gitti. Yolda giderken bir adresten uyuşturucu alan Cebeci'nin, evde kendisi kokain aldığı, Kiraz'ın koluna da eroin enjekte ettiği iddia edildi. Kara ve Cebeci, kısa süre sonra fenalaşması üzerine Damla Kiraz'ı karga tulumba evden çıkarıp, aracıyla evin yakınındaki özel hastanenin acil servisine bırakarak kaçtı. Ancak Damla Kiraz, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.