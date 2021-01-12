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Isparta'da 79 yaşında demir kapıdan atlayıp kaçtı! Bakın nerede bulundu

İhlas Haber Ajansı

ISPARTA'da demir kapıdan atlayarak kaçan alzheimer hastası 79 yaşındaki Hakkı Uluışık dağlık alanda bulundu.

Isparta’da Sidre Mahallesi 4315 sokakta ikamet eden alzheimer hastası Hakkı Uluışık, dün sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Uluışık için ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kayıp Hakkı Uluışık’ı bulmak için harekete geçti. Yapılan incelemede Uluışık’ın kaybolduğu gün gece 00.30 sıralarında Sidre tepesi dağlık alana doğru gittiği tespit edildi.

Aramalarını genişleten ekipler, kayıp Hakkı Uluışık’ı bugün Darıderesi dağlık alanda sağ olarak buldu. Uluışık, dağlık bölgeden sedye ile alınarak tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Öte yandan Uluışık’ın evden çıkışı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Uluışık’ın demir kapının üzerinden atladığı görülüyor. Ayrıca Uluışık’ın kapının üzerinden atladıktan sonra yolda yürümesi de görüntülerde yer aldı.

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