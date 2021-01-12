CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Arkadaşım dostum Demirtaş'ı ziyaret ettim

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Tanrıkulu, Demirtaş ile görüşmesinin ardından yayımladığı video ile görüşmelerini ve Demirtaş'ın mesajını aktardı.



"Edirne'ye ne için geldiğimi tahmin ediyorsunuz. Selahattin Demirtaş için. Sevgili dostum Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettim. Bizim dostluğumuz siyasetten çok daha fazla bir şeyi ifade ediyor. Siyasetçi kimliğimden daha öte, kendisiyle uzun yıllara dayanan dostluğum ve meslektaşım olması hasebiyle aynı zamanda buradayım. Kendisiyle yeni yılda ilk defa görüşüyorum. Ne zamandır izin alamamıştım ve bugün kendisiyle görüştüm ve sizlerle paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu konuşmasına şu şekilde devam etti;

"Öncelikle herkese sevgi ve saygılarını iletti ve yeni yılda herkese sağlık, mutluluk, dayanışma ve cesaret dileklerini iletti. Her zaman olduğu gibi de cesaretle ve umutla mücadele edeceğini ve dayanışma içinde olacağını, herkese bu duygularla selamlarını iletti.

Türkiye'deki yargının durumunu ben de biliyorum kendisi de biliyor. Kendisi aynı zamanda Ankara Hukuk Fakültesi mezunu, çok iyi bir hukukçu. Turkiye'de bu ortamda bir yargı düzeninin olmadığının, tarafsız ve bağımsız bir yargı düzeninin olmadığının çok farkında ve o farkındalıkla kendisi ile ilgili kamu gücünü kullanmaya yetkili olan siyasetçilerin hangi sözleri söylediğini ve bunların yargı üzerinde nasıl etki yaptığını çok iyi biliyor geçmişte de biliyordu bugün de biliyor söylenen sözlerden. Aynı zamanda yargının yakın zamanda verdigi kararlar, hazırlanan iddianamenin de çok farkında.

Önümüzde süreç var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesinin gerçekten sadece Türkiye ile ve Selahattin Demirtaş ile ilgili değil, Avrupa'daki kamu düzeni ile ilgili olarak, insan hakları düzeni ile ilgili olarak vermiş olduğu çok önemli bir karar var. O karara karşı siyaset kurumunun ve yargının gösterdiği direnç var, o direnç üzerine hazırlanan bir hukuki belge olmayan Kobane iddianamesi var. Tümünü içerde birlikte sohbet ettik, değerlendirdik bunlarla ilgili olarak düşüncelerini avukatları vasıtasıyla açıklayacak zaten.

Ben buradan Edirne'den kendisinin dostluk mesajını, sağlık mesajını ve dayanışma ve cesaret mesajını bir kez daha iletiyorum".