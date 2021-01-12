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Amasya'daki feci tren kazası kamerada

İhlas Haber Ajansı

AMASYA'nın Suluova ilçesinde hemzemin geçitte otomobillerin beklediğini fark etmeyen şahsın raylardan karşıya geçmeye çalışırken gelen trenin altında can verdiği feci kaza, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

AMASYA'nın Suluova ilçesin Hacıbayram Mahallesi'nde meydana gelen kazada; hemzemin geçitten tren geçeceği için otomobillerin durduğunu fark etmeyip raylara doğru ilerleyen 37 yaşındaki Yakup Dol'a tren çarptı.

Kaza yerinden yaklaşık 200 metre ileride durabilen trenin makinistleri ve çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Dol, yolda hayatını kaybetti.

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