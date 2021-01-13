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MEDYA

Mucize Doktor 45. bölüm 2. fragmanı

Mucize Doktor dizisi 45. yeni bölümüyle 14 Ocak 2021 Perşembe akşamı FOX'ta olacak. Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Mucize Doktor 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Mucize Doktor 14 Ocak 2021 Perşembe akşamı FOX'ta...

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından asistan cerrah olarak işe başladığı özel hastanede yaşadıkları...

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